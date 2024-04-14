A vueltas con las transferencias internacionales de datos: actualidad y seguridad jurídica Daniel López Carballo.

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Asociado Senior de Information Technology, Privacy and Data Protection en ECIJA Publicación:Actualidad Jurídica Aranzadi num. 922/2016 parte Comentario. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. 2016. Si el año 2015 terminaba con la anulación del denominado “ Safe Harbor ”, sistema que procuraba aportar garantías a las transferencias internacionales de datos entre Europa y determinadas entidades estadounidenses, el año en curso ha mantenido las expectativas y mantenido el debate sobre los diferentes flujos internacionales de datos. Mostrar/Ocultar Imagen Así diferentes hitos están marcando la necesaria regula…