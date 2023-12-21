Abogados Bancarios
La gestión del riesgo bancario requiere una reevaluación continua de los problemas y oportunidades que afectan al desempeño de un banco.
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Nota: puede interesar el análisis relativo a la Gestión de Riesgos Financieros.