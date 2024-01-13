Abuso Financiero

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En inglés: Financial abuse. El abuso financiero abarca una amplia variedad de actividades, desde el mal manejo de las finanzas hasta el fraude, pero puede describirse en términos generales como una violación de los derechos de una persona en relación con sus asuntos o activos financieros. Reconocemos la opinión común de que la palabra "vulnerable" puede percibirse como negativa y puede socavar el hecho de que la culpa de cualquier abuso recae únicamente en el autor. Nunca te pierdas una historia sobre der…