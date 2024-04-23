Aclaración del Laudo

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

CorreccIón, Aclaración y Complemento del Laudo (en Arbitraje)

Concepto de correccIón, aclaración y complemento del laudo en relación a este ámbito: la correccIón, aclaración y complemento del laudo son actuaciones complementarias, comunes a los procesos judiciales.

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Se encuentran reguladas en el artículo 39 de la Ley de Arbitraje de 2003 (LA). la aclaración del laudo se ha reconocido tradicionalmente en nuestro Derecho histórico (Partidas, 3, 18, 106), y su correccIón se incorpo…