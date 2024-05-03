Acta de Misión

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Origen y naturaleza de Acta de Misión (en Arbitraje)

Examen de acta de misión en relación a este ámbito: El Acta de Misión, término al que se hace referencia comúnmente en su traduccIón inglesa —terms of reference—, es un documento exigido en los procedimientos arbitrales auspiciados por la Cámara de Comercio Internacional (en adelante, «CCI»). El artículo 18 del Reglamento de Arbitraje de la CCI de 1998 establece la obligación del tribunal arbitral de elaborar un documento en el que…