Actividad Pasiva

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre la "Actividad Pasiva". Véase también la información relativa al cierre o terminación del año fiscal y al período o ejercicio fiscal. Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Deshacerse de Actividades Pasivas

Esta sección analiza la enajenación o eliminación de actividades pasivas en el régimen tributario americano. Las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de bienes conservan el carácter no pasivo o pasivo de la actividad en la que se utilizó el bien (Temp.

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