Acuerdo Arbitral o de Arbitraje

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: véase la información sobre la aplicabilidad de la Obligación de Arbitraje en Virtud del Artículo 21 del Acuerdo de Sede de las Naciones Unidas de 26 de Junio de 1947. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Sobre la validez formal y sustantiva del acuerdo de arbitraje

Debido al carácter consensual del arbitraje, el acuerdo de arbitraje y las disposiciones de las nuevas normas que tratan su validez formal y sustantiva y la capacidad de arbitraje del objeto de la controversia tienen un impacto decisiv…