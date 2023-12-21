Acuerdo de Confidencialidad (NDA) o Acuerdo de no divulgación

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En inglés: Non Disclosure Agreement (NDA) o Confidentiality Agreement. Un acuerdo de no divulgación (NDA, por sus siglas en inglés) o acuerdo de confidencialidad es un documento que se intercambia entre un posible comprador y un vendedor en las etapas iniciales de una transacción de compraventa o fusión de empresas. El documento se intercambia después de que el posible comprador muestra interés en una compañía tras leer el teaser o ficha ciega de la misma. El objetivo del a…