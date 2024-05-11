Tratado o Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos de 1989 (CAFTA)

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No debe confundirse con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

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