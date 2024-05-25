Acuerdo de Lisboa para la Protección de Apelativos de Origen y su Registro Internacional (1958)

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. (Administrado por WIPO)

El objetivo del Acuerdo de Lisboa es proveer protección para las apelaciones de origen, es decir, cuando el "nombre geográfico de un país, región o localidad, se emplea para designar un producto que se elabora en él y cuyas características y calidad se deben exclusiva o esencialmente a ese medio ambiente geográfico, con inclusión de los factores naturales y humanos" (artículo 2). Esos nombres son registrados por la Oficina Internacional de WIPO en Ginebra, a solicitud de las autoridades competentes del…