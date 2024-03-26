Acuerdo de Protección de Inversiones entre Reino Unido y Rumania

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

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Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto. Acuerdo contenido en:

Serie de Tratados No. 84 (1996)

Serie de Tratados No. 15 (1977) Cmnd. 6722.

Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de Rumania para la Promoción y Protección Reciproca de las inversiones

Datos: Firmado en Londres, 13 de julio de 1995 El Acuerdo entró en vigor el 10 de enero de 1996. Presentado el acuerdo al Parlamento bri…