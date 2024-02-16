Acuerdo General en el Derecho Comercial

Significado de Acuerdo General (1), en relación a este tema: Se refiere al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, también conocido como GATT, tanto en la versión del año 1947, como en la resultante de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, también conocida como GATT/ 94.

