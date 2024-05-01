Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción al Articulo Xxiv del Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (gatt)

Concepto de Articulo Xxiv del Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (gatt) en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Establece las situaciones de excepción de la aplicación del Principio consagrado en el Artículo I del Acuerdo sobre el Trato de la Nación Más Favorecida, teniendo en cuenta la conveniencia de aumentar la libertad del comercio, desarrollando, mediante acuerdos libremente concertados, una integración mayor de las economías de los países que participan en tales acuerdos.