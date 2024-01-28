Acuerdo Multilateral para el Intercambio de Información

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Un total de 53 países firmaron a fines de octubre del 2014, en Berlín, un acuerdo multilateral para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, también llamado Convenio Multilateral de Autoridades Competentes, que activará el intercambio automático de información, con base en la Convención Multi…