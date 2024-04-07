Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS)

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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la propiedad intelectual e industrial, sobre el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad intelectual Relacionados con el Comercio.

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