Acuerdos de Arbitraje de Fusiones y Adquisiciones

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. El arbitraje es uno de los medios más eficaces y pragmáticos desde el punto de vista comercial por el que las partes pueden resolver las controversias en materia de fusiones y adquisiciones. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

El problema del consentimiento en procedimientos paralelos y en la transferencia de acuerdos de arbitraje en el arbitraje de fusiones y adquisiciones

Las transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A) han aume…