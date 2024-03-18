Acuerdos o Tratados Internacionales de Inversiones

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En inglés: International Investment Agreements. Nota: puede ser de interés la entrada sobre el Derecho Internacional de las Inversiones.