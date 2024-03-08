El Adeudo

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre el adeudo. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción al Adeudo

Concepto de Adeudo en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Pasivo, deuda. Cantidad que se ha de pagar por concepto de contribuciones, impuestos o derechos. Adeudo también hace referencia a lo siguiente: Pasivo, deuda. Cantidad que se ha de pagar derivada de cualquier obligación contraída.