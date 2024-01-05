Adquisición, Oferta o Absorción Hostil o No Amistosa

En inglés: Hostile takeover. En cada una de las tres economías más grandes con la propiedad dispersa de compañías públicas, los Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, las adquisiciones hostiles surgieron bajo una serie de circunstancias comunes.

Sin embargo, las respuestas regulatorias nacionales a estos nuevos desarrollos del mercado divergieron sustancialmente. En los Estados Unidos, el poder judicial de Delaware se convirtió en la principal fuente y ejecutor de las normas sobre adquisiciones hostiles. Estas reglas otorgan una gran discreción a los consejos de la empresa para responder a las ofertas no solicitadas. En el Reino Unido, en contraste, se formó un organismo privado formado por profesionales del mercado para adoptar y hacer cumplir las normas sobre ofertas y defensas hostiles. En c…