Agua Limpia

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre el agua limpia. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: puede interesar la información sobre el Agua Potable.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Agua dulce y derecho económico internacional

Los recursos de agua dulce son al mismo tiempo bienes ecológicos, económicos, sociales y culturales y deben gestionarse en consecuencia.

Sin embargo, los esfuerzos para gestionar estos recursos se ven complicados por las tensiones derivadas de posibles enfrentamientos entre los regímenes que favorecen la privatización, la liberalización del comercio y la inversión y los regímenes nacionales e internacionales que…