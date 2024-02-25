Ajuste Tributaria o Fiscal

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre el ajuste fiscal.

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Ventajas de un ajuste (fiscal) opcional de la base de la sociedad

Se analiza aquí las ventajas de un ajuste opcional de la base de la sociedad en el contexto tributario americano, especialmente referido a las sociedades tipo partnership y LLCs. La transferencia de una participación en una sociedad puede causar una discrepancia entre la base …