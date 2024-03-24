Algoritmos en el Trabajo

Uber

Uber está liderando la carga. Una startup americana que prometió ofrecer espíritu emprendedor a las masas a través de su tecnología, Uber en su lugar construyó una nueva plantilla para el empleo utilizando algoritmos y plataformas de Internet.

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Se explora la enorme influencia de Uber en todo el mundo: la empresa, que cuesta miles de millones de dólares, está influyendo en todo, desde los debates sobre el acoso sexual y las normas de transporte hasta las campañas de igualdad racial y las iniciativas de derechos laborales.

Relaciones Laborales