Ambiente

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Ambiente en el Derecho Español

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Ambiente a finales del Siglo XX

En el Diccionario Jurídico Espasa, Ambiente se define como:

La palabra «ambiente» ha sido definida desde diferentes puntos de vista (semántico, filosófico, histórico, jurídico, técnico, científico) Es evidente la imposibilidad de coincidir de forma total con las distintas apreciaciones y valoraciones, cada una de las cuales propicia un acercamiento particular al concepto .

Se …