Ambiente de Trabajo

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el ambiene de trabajo.

Trabajo

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Noción de Ambiente de Trabajo

En materia de empleo y relaciones laborales, se ha ofrecido [1], respecto de ambiente de trabajo, la siguiente definición: Circunstancias o condiciones físicas y climatológicas del trabajo: iluminación, temperatura, ventilación, humedad, limpieza, ruidos, vibraciones, etc.