Ambientes Urbanos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Ambientes Sonoros Urbanos y su Influencia

Cada vez hay más puntos en común entre el mundo del arte y las ciencias sociales. Esto es especialmente cierto en los trabajos relacionados con los espacios sonoros, los entornos sensoriales y la estética cotidiana. Están surgiendo cuestiones compartidas que permiten aprovechar el mestizaje y la aportación de las dos perspectivas. El campo de los ambientes urbanos ha protagonizado en gran medida estos intercambios entre la creación artística y la investigación…