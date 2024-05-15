Ámbito de Aplicación de las Reglas de Rotterdam
Ámbito de Aplicación de las Reglas de Rotterdam
Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: puede resultar útil la lectura de la siguiente información complementaria: Reglas de Arbitraje en NYSE Euronext, la valoración del arbitraje regulado por las reglas de Rotterdam, los reglamentos y reglas del Ciadi, las reglas de la IBA sobre la obtención de pruebas en el arbitraje, el reglamento de arbitraje de la CNUDMI, el Instituto Alemán de Arbitraje y las propias reglas de Rotterdam. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial: