Amortización Financiera

Amortización, en finanzas, es el reembolso sistemático de una deuda; en contabilidad, la cancelación sistemática de alguna cuenta durante un periodo de años. Un ejemplo de la primera acepción es una hipoteca sobre una vivienda, que puede ser devuelta en cuotas mensuales que incluyen los intereses y una reducción gradual de la obligación principal. Esta reducción anual sistemática aumenta el factor de seguridad para el prestamista al imponer una pequeña carga anual en lugar de una única y gran oblig…