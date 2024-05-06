Influencers, e-sporters, youtubers: Andorra seduce y atrae al mundo web, gracias a unas condiciones fiscales ventajosas. Encajado entre España y Francia, el Principado de Andorra atrae a las nuevas pequeñas fortunas de las redes sociales.

La Residencia Fiscal en Andorra y los Influencers

Enclavado en lo más profundo de los Pirineos, el Principado de Andorra se enorgullece de su calidad de vida y de su seguridad. Desde la crisis sanitaria, atrae a un sinfín de influencers, seducidos (sobre todo) por su régimen fiscal "suave".

Hay más cosas en la vida que Dubái: ¡Andorra también! Antes conocido por sus atractivos precios en alcohol, cigarrillos y perfumes, el pequeño principado enclavado en el corazón de los Pirineos, entre España y Francia, atrae ahora a influencers, e-sports y otros youtubers. ¿Sus ventajas? Un entorno de vida tranquilo, por supuesto, pero sobre todo su sistema fiscal ultraligero: con un impuesto del 10% sobre la renta y los benefici…