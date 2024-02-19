Año Fiscal

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre el "Año Fiscal".

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

El Año Fiscal en el Ciclo Contable

Nota: El proceso contable que comienza con el análisis y registro en el diario de las transacciones y termina con el balance de comprobación posterior al cierre se denomina ciclo contable, que consta de varios pasos. El periodo contable anual adoptado por una empresa se conoce como su ejercicio fiscal. Los ejercicios fisca…