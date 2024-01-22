Anticipos

Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Las cuotas periódicas totales, que el consumidor deposite en adición a su cuota periódica total mensual ordinaria, con el fin de reducir el plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) para la adjudicación del beneficio contratado, y/o para anticipar la liquidación del saldo (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma (de Lawi), sobre saldo) de la operación, en sentido inverso (aplicables de la última mensualidad hacia la primera).