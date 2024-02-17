Antropología del Trabajo (AT)

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la "Antropología del Trabajo". Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Antropología del Trabajo

La "multiplicación del proletariado", la "acumulación primitiva" y la "desposesión" son conceptos fundamentales para comprender la heterogeneidad del trabajo.

Trabajo

El primero es la frase de Karl Marx para referirse a la expansión continua de personas presionadas hacia la dependencia general del mercado; este es el proceso espejo de la acumulación de capital.

Acumulac…