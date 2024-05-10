Anulación Parcial del Laudo Arbitral

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: para información sobre la Anulación del Laudo Arbitral, especialmente de los Laudos Arbitrales en el CIADI, véase aquí. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Derecho comparado sobre Anulación Parcial del Laudo (en Arbitraje)

Examen de anulación parcial del laudo en relación a este ámbito: Por su parte, la Ley Modelo de la CNUDMI (UNCITRAL), sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, al contemplar los supuestos de nulidad del laudo (arbitral, en el contexto del arbitraje; véase qué es, s…