Apertura Comercial Europea

Este artículo es una ampliación de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.

Descubrimiento de América La apertura comercial Europea (Historia)

Entre los siglos XII y XIV, después de las Cruzadas, la cristiandad vivió grandes cambios: renacieron las ciudades y el comercio creció, Europa tom…