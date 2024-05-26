La Economía del Desarrollo Sostenible

Los defensores de la economía ecológica desarrollaron y defendieron una fuerte sostenibilidad en oposición a una sostenibilidad débil. Los principales defensores de la economía ecológica, rechazan firmemente la regla de sustitución. La economía ecológica se define por su enfoque en el modelo ambiental de desarrollo sostenible, que tiene en cuenta las categorías de ecología y economía, a diferencia de los economistas neoclásicos.

[sc name="estudios-sobre-el-desarrollo"][/sc] [sc name="desarrollo"][/sc]

Derecho Ambiental, Ecología y Confianza Pública

A medida que la venganza climática golpea a las comunidades con una frecuencia cada vez mayor y una intensidad aterradora, los ciudadanos de todo el planeta son testigos de las consecuencias mortales del camino industrializado de la humanidad. Sin embargo, la legislación medioambiental, el principal instrumento de la sociedad para impartir responsabilidad ecológica, hace poco…