El Aprendizaje en el Puesto de Trabajo

Este artículo se ocupa del aprendizaje en el puesto de trabajo y de adquirir conocimientos fuera del aula.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Maneras de adquirir nuevas competencias sin volver a la escuela

Los despidos no son sólo el resultado de una economía incierta. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): También son el resultado de que los puestos de trabajo cambian más rápidamente de lo que los empleados pueden actualizarse para satisfacer las necesidades de las empresas.

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Con los rápidos cambios en la tecnología, incluyendo la digitalización y la automatización, el Foro Económico Mundial proyecta que el 50% de todos los puestos …