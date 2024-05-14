Arbitraje Aéreo

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Cuestiones generales de Arbitraje Aéreo

Concepto de arbitraje aéreo en relación a este ámbito: El procedimiento arbitral, bien ad-hoc o bien institucional, como sistema de solución de conflictos en el ámbito aeronáutico y, particularmente, en materia de transporte aéreo, es consagrado en el Derecho Aeronáutico a los ámbitos público y privado.

Arbitraje

Relativos a las disputas entre Estados parte sobre la aplicación e interpretación de los distintos convenios, destacan el Convenio de Chicago …