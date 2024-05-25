Arbitraje Ambiental

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Arbitraje Ambiental

Concepto de arbitraje ambiental en relación a este ámbito: Se denomina arbitraje ambiental al método de resolver las controversias que suscita la proteccIón del medio ambiente y el desarrollo económico y social a través de fórmulas no jurisdiccIonales ordinarias. Apenas Estados Unidos de América cuenta con un imaginativo sistema de resolución alternativa de conflictos en sede administrativa ambiental (Administrative Dispute Resolution Act (ADR) de 1996), a través de técnicas que prevén expresamente medidas alternativas a las jurisdiccIonal…