Arbitraje ante el CIADI

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Características generales del sistema arbitral del CIADI

El sistema arbitral del CIADI se basa en el sometimiento voluntario específico de las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión por parte de los Estados y de los nacionales de otros Estados contratantes. De hecho, la voluntariedad del sistema pretende garantizarse mediante la exigencia del consentimiento escrito (art. 25.1 Convenc…