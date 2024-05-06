Arbitraje de Contratos Financieros en Mercados Organizados

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Cuestión Previa: Arbitraje de Contratos Financieros en Mercados Organizados

Concepto de arbitraje de contratos financieros en mercados organizados en relación a este ámbito: El convenio arbitral entre miembro del mercado financiero y cliente puede aparecer como cláusula en un contrato o ser un contrato independiente, tal como expresa el artículo 9.1 de la Ley de Arbitraje (n.º 60/2003 de 23 de diciembre de 2003). la cláusula incorporada a u…