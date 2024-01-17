Arbitraje de Derecho en el Ámbito Financiero
Ventajas del Arbitraje de Derecho en el Ámbito Financiero
Concepto de ventajas del arbitraje de derecho en el ámbito financiero en relación a este ámbito:
Al ser muy específica la resolución de controversias en el ámbito financiero, la resolución por personas con experiencia financiera sobre instrumentos, productos y operaciones aporta garantías adicionales.
En general, la elección de árbitro único «jurista» (L. n.º 11/2011) con formación especializada fa…