Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: Investor-state dispute settlement (ISDS). Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Introducción

Desde principios de los años noventa, el mundo ha experimentado un fuerte aumento general de las entradas de inversión extranjera directa (IED), que han pasado de unos 200.000 millones de dólares en 1990 a más de 1.760.000 millones de dólares en 2015. Las proyecciones para 2017-18 sugieren un nuevo aumento que superará los 1.800.000 millones …