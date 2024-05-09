Arbitraje de Equidad

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En el procedimiento de arbitraje, la designación por las partes de un árbitro con la misión de juzgar como "amigable componedor" constituye un mandato para que el árbitro o árbitros dejen de lado el imperio de la ley y juzguen según la equidad. La Segunda Sala de lo Civil francesa, por ejemplo, dictaminó que de los artículos 1474 y 1484 del Nuevo Código de Procedimiento Civil se desprende que el árbitro decidirá la controversia de acuerdo con las normas de derecho, a menos que, en el acuerdo de arbitraje, las partes le hayan otorgado la misión de fallar como amigable compo…