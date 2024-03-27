Arbitraje de Inversiones

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de esta revista sobre derecho bancario y financiero. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

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Arbitraje de Inversiones

Asunto: inversiones. Concepto de arbitraje de inversiones en relación a este ámbito: El arbitraje de inversiones es un sector del arbitraje internacional en el cual los Estados pueden actuar como demandantes o demandados.

En la inmensa mayoría de casos registrados, estos arbitrajes se producen como consecuencia de una actuación fuera de la legalidad por parte de un Estado que repercute en la inversión de un extranjero, sea perso…