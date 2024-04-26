Arbitraje de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora en Venezuela

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. MARCO REFERENCIAL LEGAL Y EL CONFLICTO DE INTERESES I.1. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y JUSTICIA SOCIAL EN VENEZUELA Al igual que otras constituciones a nivel mundial,-como las de Colombia, Alemania, España, entre otras-, la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela (1999) señala en su Artículo 2 que este país… …se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la iguald…