Arbitraje de Viaje Redondo

Introducción al Arbitraje de Viaje Redondo

Concepto de Arbitraje de Viaje Redondo en el ámbito del objeto de la plataforma (de Lawi) online: Solicitud de fondos en préstamo en una moneda, de la concesión de préstamos en otra, posteriormente de la venta de la segunda moneda para volver a comprar la primera. Efecto de recuperar la posición original.