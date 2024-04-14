Arbitraje Electoral

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto.Asunto: geografia-electoral. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Noción de Arbitraje Electoral

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de arbitraje electoral, la siguiente definición: Las reclamaciones en materia de elecciones sindicales, y particularmente las adoptadas por la mesa electoral, se resuelven a partir de la reforma laboral de 1994 por árbitros designados por los sindicatos representativos…