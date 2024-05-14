Arbitraje en África

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Desafíos en Arbitrabilidad y Políticas Públicas en África

Asunto: africa. La evolución de la arbitrabilidad y la no arbitrabilidad en África puede deducirse principalmente de las legislaciones nacionales, la limitada jurisprudencia sobre el tema y los escritos jurídicos.

En este estudio se examinaron las leyes de arbitraje de 36 países de África para obtener información sobre los diversos enfoques legislativos que regulan la cues…