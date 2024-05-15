Arbitraje en China

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: puede ser particularmente relevante la información sobre la Comisión de Arbitraje Internacional Económico y Comercial de China, o Comisión Internacional de Arbitraje Económico y Comercial de China. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Introducción

Desde 1978, cuando China entró en la era de la "reforma y apertura", el impulso hacia la modernización económica a través de la política de atracción de inversión extranjera ha sido apremiante.

En los últimos tres de…