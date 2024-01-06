Arbitraje en el Derecho Continental

Derecho Continental (derecho de Tradición Jurídica Romano-germánica) (en Arbitraje)

Concepto de derecho continental (derecho de tradición jurídica romano-germánica) en relación a este ámbito: Recibe el nombre de Derecho Continental o Civil law la tradición jurídica romano-germánica, procedente principalmente del Derecho Romano y Canónico-Medieval, que fue más tarde la base, en parte, del Derecho codificado en los países latinos (Portugal, España, Francia, Italia,…