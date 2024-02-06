Arbitraje en los Conflictos Jurídicos

El Arbitraje en los Conflictos Jurídicos

Concepto del arbitraje en los conflictos jurídicos en relación a este ámbito: Como he señalado, los conflictos individuales son siempre jurídicos mientras que los colectivos pueden ser tanto jurídicos como económicos. A estos últimos ya nos hemos referido.

En el caso de los conflictos jurídicos, tanto individuales como colectivos, éstos versan sobre la aplicación o interpretación de una norma de Derecho objetivo (ley, con…